أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصيام والإفطار خلال شهر رمضان 2024، بمختلف محافظات الجمهورية، ومن بينها عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة كفر الشيخ، فضلًا عن موعد أذان الفجر، وأذان المغرب، لكي يتمكن الجميع من الاستعداد لصيام الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة كفر الشيخ

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة كفر الشيخ، فضلًا عن مواقيت الصلاة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 خلال أول أيام الصوم، نحو 13 ساعة و38 دقيقة، بحسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضمن إمساكية شهر رمضان 2024.

موعد أذان المغرب رمضان 2024

يحل موعد أذان المغرب رمضان 2024 في أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:02 مساء، إذ يرفع الأذان مُعلنًا انتهاء صيام اليوم الأول وموعد الإفطار ليبدأ الصائمون في الإفطار مباشرةً بعد رفع الأذان.

موعد السحور وأذان الفجر أول أيام رمضان

بحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد السحور والإمساك وأذان الفجر والشروق في أول أيام شهر الصوم بمحافظة كفر الشيخ، من المقرر أن يكون كالآتي:

موعد السحور أول أيام رمضان 2024 بكفر الشيخ.. يبدأ من الساعة 2:24 بعد منتصف الليل.

موعد الإمساك أول أيام رمضان 2024 بكفر الشيخ.. يبدأ من الساعة 4:24 فجرًا.

موعد الشروق في أول أيام رمضان 2024 بكفر الشيخ.. في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

الفجر الساعة كام أول يوم رمضان 2024؟

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2024 بكفر الشيخ.. يرفع في تمام الساعة 4:45 فجرًا.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

وتأتي مواقيت الصلاة 2024 في كفر الشيخ أول أيام رمضان كالآتي:

موعد أذان الظهر أول أيام رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ.. 12:06 ظهرًا.

موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ.. 3:29 عصرًا.

موعد أذان العشاء أول أيام رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ.. 7:20 مساءً.

موعد شهر رمضان 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، موعد شهر رمضان 2024 الذي من المتوقع أنّ يكون يوم 11 مارس 2024 المُقبل، فيما من المقرر أنّ يتم إعلان الموعد رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية فور استطلاع الهلال آخر أيام شهر شعبان الجاري لإعلان أول أيام رمضان.