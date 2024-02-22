عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 بالمحافظات

يختلف عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 من محافظة إلى أخرى بحسب مواقيت الصلاة وموعد الشروق والغروب، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 في جميع الأقاليم مٌتضمنةً مواقيت الصلاة، وموعد السحور، بالإضافة إلى موعد الإفطار، وأذان المغرب في أول أيام شهر الصوم المبارك.

تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

يتراوح عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024، ما بين 13 ساعة و36 دقيقة حتى 13 ساعة و40 دقيقة، حيث تختلف من محافظة إلى أخرى.

موعد شهر رمضان 2024

وينطلق شهر رمضان 2024 في يوم 11 مارس المُقبل، بينما سيجرى تأكيد الموعد بعد استطلاع هلال شوال الجاري.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل المُقبل، حيث ينتهي رمضان 2024 ويكون آخر أيامه يوم 9 أبريل.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الفيوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 الفيوم كالآتي:

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بني سويف

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 المنيا

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 أسيوط

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 قنا

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 سوهاج

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الوادي الجديد

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:36 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:05 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الأقصر

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 أسوان

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 البحر الأحمر

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:51 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 شمال سيناء

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:50 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 جنوب سيناء

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:59 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 القاهرة

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:01 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الجيزة

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 السويس

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الإسماعيلية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بورسعيد

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الإسكندرية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:06 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 البحيرة

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 مطروح

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:17 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 كفر الشيخ

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 دمياط

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:58 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 المنوفية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 القليوبية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:08 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الدقهلية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الغربية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الشرقية

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.

موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.