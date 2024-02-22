عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 بالمحافظات
كتب:
أسماء أبو السعود
10:00 م | الخميس 22 فبراير 2024
عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام رمضان 2024
يختلف عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 من محافظة إلى أخرى بحسب مواقيت الصلاة وموعد الشروق والغروب، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 في جميع الأقاليم مٌتضمنةً مواقيت الصلاة، وموعد السحور، بالإضافة إلى موعد الإفطار، وأذان المغرب في أول أيام شهر الصوم المبارك.
تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024
يتراوح عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024، ما بين 13 ساعة و36 دقيقة حتى 13 ساعة و40 دقيقة، حيث تختلف من محافظة إلى أخرى.
موعد شهر رمضان 2024
وينطلق شهر رمضان 2024 في يوم 11 مارس المُقبل، بينما سيجرى تأكيد الموعد بعد استطلاع هلال شوال الجاري.
موعد عيد الفطر 2024
ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل المُقبل، حيث ينتهي رمضان 2024 ويكون آخر أيامه يوم 9 أبريل.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الفيوم
وتبلغ عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 الفيوم كالآتي:
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بني سويف
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 المنيا
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 أسيوط
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 قنا
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 سوهاج
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الوادي الجديد
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:36 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:05 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الأقصر
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 أسوان
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 البحر الأحمر
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:51 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 شمال سيناء
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:50 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 جنوب سيناء
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:59 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 القاهرة
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:01 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الجيزة
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 السويس
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الإسماعيلية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بورسعيد
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الإسكندرية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:06 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 البحيرة
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 مطروح
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:17 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 كفر الشيخ
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 دمياط
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:58 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 المنوفية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 القليوبية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:37 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:08 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الدقهلية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الغربية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:39 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الشرقية
عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2024.. 13:38 ساعة.
موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.