كشفت إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة القليوبية تصل 13 ساعة و38 دقيقة.

تستعرض«الوطن» عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة القليوبية حيث تفصلنا أيام عن استقبال شهر رمضان المعظم والذي ينطلق فلكيا الاثنين 11 مارس المقبل

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بالقليوبية

ووفق إمساكية رمضان فإن عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة القليوبية 13 ساعة و37 دقيقة، وأذان المغرب 06:01.

مواقيت الصلاة عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان بالقليوبية

وحددت إمساكية رمضان عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة القليوبية مواقيت الصلاة خلال يوم الاثنين 1 رمضان والموافق 11 مارس المقبل 2024 كالتالي :

الفجر : 04:43 ص

الشروق : 06:10 ص

الظهر : 12:05 م

العصر : 03:29 م

المغرب : 06:01م

العشاء : 7:19م

يذكر أن معهد الفلك والبحوث الجيولوجية، حدد موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر، الذي من المتوقع فلكيا أن يكون الاثنين 11 مارس المُقبل، ويتم تأكيد الموعد من قبل دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال نهاية شهر شعبان المبارك