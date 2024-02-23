قبل دخول رمضان.. طريقة تنظيف الثلاجة من الاصفرار والصدأ

الثلاجة من الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل كل بيت، وللحفاظ على كفاءتها، يجب تنظيفها على الأقل مرة شهريًا، من أجل القضاء على الروائح الكريهة وتجنب تلفها، ومع كثرة استخدام الثلاجة يظهر عليها بعض البقع والاصفرار، ويمكن التخلص منه باستخدام بعض المكونات المنزلية وفقًا لموقع «candy-home».

مكونات خليط التنظيف

- نصف كوب ماء ساخن.

نصف كوب خل.

- 2 ملعقة كبيرة سائل تنظيف الصحون.

- ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيفية التنظيف

- تتمثل الخطوة الأولى في احضار وعاء وخلط جميع المكونات السابقة معًا.

- ضعي جزء من ذلك الخليط في زجاجة رش.

- رش ذلك الخليط من الداخل وتركه لمدة 5 دقائق.

- فرك الثلاجة الثلاجة باستخدام اسفنجة.

- مسح الثلاجة بفوطة مبللة بالماء.

- تنظيف الأدراج ورفوف الثلاجة بالكمية المتبقية من خليط التنظيف.

- غسل ما تم تنظيفه بالماء الفاتر ومن ثم تجفيفها جيدًا بواسطة فوطة قطنية.

- عيدي تركيب الرفوف والأدراج ومن ثم اغلقي باب الثلاجة.

- ابدئي تنظيف الثلاجة من الخارج.

كما قدم موقع «زانوسي» ما تحتاج إليه عند تنظيف الثلاجة من الاصفرار والصدأ والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

- خل أو صودا الخبز.

- بخاخ لوضع المنظف الآمن الذي سنصنعه من الخل أو صودا الخبز و الماء الساخن.

- قطعة قماش أو اسفنجة تنظيف.

- منشفة كبيرة مايكروفايبر لوضعها في الجزء السفلي من الثلاجة لامتصاص قطرات الماء إن وجدت.

- لا تنس وضع سلة مهملات بمكان قريب منك لرمي الأطعمة المنتهية الصلاحية إن وجدت.

متى يجب تشغيل الثلاجة بعد غسلها؟

لا ينصح بتشغيل الثلاجة فور غسلها ، لأنه قد يكون تم نقلها بشكل غير صحيح، يجب أن ننتظر حوالي 3 ساعات أو أكثر، اعتمادًا على ما إذا كانت الثلاجة مائلة أم لا.