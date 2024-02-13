وفري فلوسك وودعي المنظفات.. خلطة سحرية لنظافة المطبخ والحوائط

الوصول لخلطة سحرية لنظافة المطبخ والحوائط يعتبر من أولويات ربات البيوت، وهذه الخلطة السحرية لها أكثر من طريقة لتنظيف أجزاء مختلفة في مطبخك، منها طريقة سهلة لتنظيف الروائح ملمع للزجاج ومنظف للنحاس والرخام وأجزاء كثيرة في مطبخك لذلك نستعرضها في السطور التالية وفق موقع «goodhousekeeping» البريطاني.

خلطة سحرية لنظافة المطبخ والحوائط

4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

1 لتر ماء دافئ

هذه الخلطة تساعدك في تنظيف طاولات المطبخ والأجهزة والجزء الداخلي من ثلاجتك، كل ما تحتاجه هو صودا الخبز لمنظف المطبخ.

استخدمي محلول صودا الخبز في مصرف القمامة لإزالة الروائح والتلميع وإزالة البقع من الفولاذ المقاوم للصدأ، اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء.

ضعي بقطعة قماش مبللة وافركه بلطف في اتجاه حبيبات المعدن.

منظف الزجاج

2 كوب ماء

1/2 كوب خل أبيض أو خل التفاح

1-2 قطرات من زيت البرتقال العطري للرائحة

اجمعي بين هذه المكونات واسكبيها في زجاجة رذاذ لصنع منظف منزلي باستخدام مكونات متوفرة لديك بالفعل.

ينظف لك الزجاج ويضيف زيت البرتقال العطري رائحة حمضيات طبيعية لطيفة

منظف النحاس

الخل الأبيض أو عصير الليمون

ملح الطعام

لتنظيف مقابض الخزانات النحاسية غير المطلية والأدوات الزخرفية والتركيبات، بلل إسفنجة بالخل أو عصير الليمون، ثم رشها بالملح.

افركي بخفة على السطح.

اشطفيه جيدًا بالماء أو بقطعة قماش مبللة نظيفة، ثم جففيه على الفور بقطعة قماش ناعمة نظيفة.

منظف الشحوم

1/2 كوب أمونيا رغوية

كمية قليلة من الماء

تخلصي من الشحوم باستخدام منظف المطبخ والفرن.

تحتوي الأمونيا Sudsy على منظف يساعد على إزالة الأوساخ الصعبة الموجودة على الأسطح المعدنية.

امزج نصف كوب مع كمية كافية من الماء لملء وعاء سعة جالون واحد.

قم بتنظيف رفوف الفرن وغطاء الموقد والشواية عن طريق غمس إسفنجة في المحلول ومسح السطح قبل شطفه بالماء الصافي.

انقع رفوف الفرن وشبكات الشواء في الخليط مباشرة، مع القليل من الأمونيا الإضافية إذا كانت متسخة بشكل خاص.

منظف الرخام الطبيعي

قطرتين من سائل غسيل الأطباق

كوبان ماء دافئ

يمكن استخدام هذا المنظف المنزلي لتنظيف الرخام.

اخلط قطرتين من صابون الأطباق ، مثل داون ، والماء في المرة القادمة التي تريد فيها تنظيف أسطح العمل المصنوعة من الحجر الطبيعي.