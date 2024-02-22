سارة حازم تتغزل في المصريين: «شعب يتخاف منه.. ميتخافش عليه»

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن مصر بلد شعبه عظيم جدا، ومضياف وابن بلد، متابعة: «الغريب اللي بييجي مصر، يقولك دي بلدي الأول مش التاني، وبيحس بشعور غريب يمكن بسبب طيبة المصريين، أو بسبب أن اللقمة عندهم ممكن يقسموها مع أي ضيف - أيا كانت جنسيته».

واستعرضت «سارة»، خلال برنامجها «كل الزوايا»، المُذاع على قناة «أون»، 3 مقاطع فيديو، الأول لطفل محافظة الأقصر ويدعى عمر علي عبد القادر، الذي احتفت به وسائل التواصل، والثاني لبائع الفاكهة من مدينة الحوامدية، واسمه «عم ربيع»، الذي ألقى على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة برتقال، والفيديو الثالث لشاب من غزة يأخذ علبة جبنة ضمن المساعدات التي دخلت للقطاع، وعليها رسالة مكتوب فيها «إلى الشعب الفلسطيني العظيم النصر القريب من إخوانكم في مصر».

وعلقت «سارة»: «ياه على جمال الرسالة وعظمة الرسالة.. ياه على جمال المصريين والله.. الشعب ده يتخاف منه ميتخافش عليه.. الشعب ده معجون بطيبه وحب ملوش نظير».

وواصلت: «الشعب ده اللي قال عمنا أحمد فؤاد نجم عنه لما وجه رسالته للعرب.. يا عرب يا أهل مصر.. يا عرب في كل نصر.. احفظوا لمصر المكان.. واحنا ع العهد اللي كان.. مصر أوفى من الزمان».