مصطفى عمار: مصر الصانع الأول للدراما في الوطن العربي على مدار 60 عاما 

عرض برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، ملف أعدته جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «المتحدة» تقدم الموسم الدرامي الأكبر في الوطن العربي.. إنتاج ضخم وصناعة وعي.

وعلق الكاتب الصحفي مصطفي عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على الملف الذي تم إعداده، قائلًا: «قمنا بعمل الملف في جريدة «الوطن» حتى نسأل أنفسنا سؤالًا مهما، هل لو خرجت مصر من الإنتاج الدرامي، هل سيكون هناك دراما عربية يستطيع المشاهد أن يشاهدها؟»، فالإجابة كانت بكل تأكيد «لا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قائلًا «مصر على مدار 60 عامًا هي المدرسة الأولى لصناعة الدراما، وهي الصانع الأول للدراما، وهي مصدر الوعي والثقافة والتنوير من خلال الأعمال الدرامية، ليس للمواطن المصري فقط، ولكن لكل المواطنين في الوطن العربي».

وتابع: «وهذه كانت النقطة التي انطلقنا منها في صناعة الملف، أن نبرز دور الدراما المصرية، وكيف توهجت في السنوات الماضية بعد إنشاء كيان الشركة المتحدة، وعملية الضبط التي وضعتها على تقديم نصوص تحترم عقل المشاهد، نصوص تصنع الوعي، نصوص تبعد عن تشوية الحياة المصرية، إحنا بنقدم دراما بقالنا 4 سنوات تبني ولا تهدم».