طلاب بـ«الثانوية العامة» يوضحون لـ«مصر تستطيع» مواصفات المدرس الذي يتمنونه

قالت إحدى الطالبات خلال فقرة حوارية ببرنامج «مصر تستطيع»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر قناة «دي إم سي»، إن من الأفضل ألا يتعامل المدرس مع الطالب على أساس العلاقة بين مدرس وتلميذه، وأن تعتمد العلاقة بينهما على الحب والاحترام المتبادل، وأن يكون المدرس حريصا على مصلحة الطالب من أجل مصلحته فقط وليس لأي أسباب أخرى.

وأضاف أحد طلاب الثانوية العامة أن المواصافات التي يريد توفرها في مدرِّسه هي أن يكون المدرس متفهما للضغط الذي يتحمله الطالب، وأن يكون متفاهما معه، وأن يراعي المدرس اختلاف القدرات بين الطلاب وأنهم ليسوا على درجة واحدة من الاستيعاب أو التحمل.

الأمانة العلمية في توصيل المعلومة للطالب

وأكدت طالبة أخرى على أهمية أن يكون لدى المدرس أمانة علمية وأن يوصّل المعلومة لطلابه بكل دقة وموضوعية دون أن يبخل بخبرته ومعلوماته على الطلاب، فيما رأى طالب آخر أن المدرس يجب عليه أن يعتمد في طريقة شرحه على أساسيات ومبادئ المادة العلمية وأن يراعي مستوى أقل طالب لديه حتى يصل لمستوى أعلى طالب حتى يستوعب جميع الطلاب المعلومة بشكل صحيح دون إهدار حق طالب آخر.