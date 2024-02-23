كورنيش النيل في بني سويف وجهة للأفواج السياحية.. مناظر خلابة وطقس معتدل

أصبح الممشى السياحي بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، متنفسًا حضاريًا ومقصدًا لأهالي المحافظة ومزارًا عامًا للسياح من متعددي الجنسيات، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للنيل والمساحات الخضراء والنافورة الراقصة، خلال رحلاتهم النيلية من القاهرة إلى أسوان يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.

ويستقبل الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يوميًا، العديد من الأفواج السياحية المصرية والأجنبية، بعد أنّ أصبح بمثابة محطة تنزه لبرامج كبرى الشركات السياحية في أثناء رحلاتها إلى الأقصر وأسوان بجنوب مصر.

مناظر خلابة وطقس معتدل

وقالت رانيا عزت مدير عام السياحة في بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ بني سويف تتمتع بطقس معتدل طوال العام، إضافة إلى امتلاكها المقومات السياحية الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية خاصة سياحة اليوم الواحد.

توفير التسهيلات والتأمين للأفواج السياحية

ووجهت مدير عام السياحة في بني سويف، التنفيذيين، بتوفير كل التسهيلات والتأمين للأفواج السياحية الآتية للمحافظة خاصة التي تأتي يوميًا في أثناء توقفها بالمحافظة خلال رحلاتها النيلية بين القاهرة وأسوان.