تحية كاريوكا ليست الوحيدة.. مكونات طبيعية ساهمت في إنقاص وزن نجمات الفن

العديد من المشاهير يتعرضون لزيادة في الوزن خلال فترة حياتهم، فالبعض منهم يلجأ إلى العمليات الجراحية، والبعض الآخر يلجأ إلى «ريجيم» معين يساعده على فقدان الوزن، وهذا ما فعلته الفنانة الرحلة تحية كاريوكا عندما تعرضت لزيادة في الوزن في فترة من فترات حياتها.

النظام الغذائي للفنانة تحية كاريوكا

تحدثت الفنانة تحية كاريوكا في لقائها النادر ببرنامج «سينما القاهرة» عن النظام الغذائي الذي اتبعته وساعدها في فقدان 18 كيلو خلال 3 شهور، قائلة: «الحمد لله خسيت دلوقتي 18 كيلو في 3 أشهر، ولسه فاضلي 5 علشان يبقى وزني مظبوط»، مشيرة إلى أنها امتنعت عن تناول النشويات والخبز وكانت تمارس رياضة المشي يوما: «أنا أتبع طريقة بسيطة ومابتكلفش فلوس بالعكس بتوفر، منعت النشويات والعيش وبمشي على قد ما أقدر كل يوم».

الفنانة تحية كاريوكا عرفت بأنها من أبرز الفنانات والراقصات في الوطن العربي، إذ خطفت قلوب الجميع حينها، كما كان لها دور وطني وتم تكريمها من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحها جائزة في عيد الفن هي والنجم الكبير فريد شوقي.

فقدان الوزن

وبجانب الفنانة تحية كاريوكا، هناك العديد من الفنانات كشفن عن نظامهن الغدائي، منهن الفنانة سمية الخشاب التي كشفت لمتابعيها عن نظامها الغذائي التي كانت تتبعه لإنقاص الوزن «ميه ورياضة وصيام متقطع لمدة 16 ساعة وسوائل فقط».

من ضمن الفنانات اللاتي دخلن في تحدي التخسيس، هى الفنانة أيتن عامر، حيث فقدت وزنا بعد 3 أشهر متتالية من الريجيم، واتبعت حينها النظام الغذائي الذي وصفه لها طبيب التغذية العلاجية الخاص بها، وكانت تنزل بالوزن حوالي 3 من الكيلو جرامات أسبوعيًا.