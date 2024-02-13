أقوى خلطة سحرية لتنظيف زجاج البوتجاز في 10 دقائق..«هيرجع زي المرايا»

البوتجاز واحد من الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقًا، ونظرًا لكثرة استخدامه، يعتبر أكثر مكانًا عرضة للبقع والدهون، خاصة تلك التي تعلق بزجاج البوتجاز، الأمر الذي دفع الكثيرون، للبحث عن حيلة لتنظيفه في أسرع وقت وبأقل مجهود، يبدو الأمر صعبًا، إلا أن هناك وصفة سحرية تمكنك من تنظيف زجاج البوتجاز بسهولة.

يبحث الكثيرون عن طريقة لتنظيف زجاج البوتجاز، باعتبارها من أكثر الأماكن عرضة للدهون، ليقدم موقع «سفرة» وصفة سحرية للتخلص من الدهون العالقة في زجاج البوتجاز، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

10 دقائق تخلصك من دهون زجاج البوتجاز

لا يتطلب الأمر سوى نصف كوب من الخل، الذي يمكن استخدامه للتخلص من الدهون المتراكمة في زجاج البوتجاز، وذلك عبر اتباع هذه النصائح والتي تتمثل فيما يلي:

- الخطوة الأولى تتمثل في توزيع نصف كوب من الخل الأبيض على زجاج فرن البوتجاز ويفضل أن لا يخفف.

- يترك خليط الخل على زجاج البوتجاز نصف ساعة كاملة.

- في تلك الخطوة يفضل اسخدام أسفنجة المواعين، وإضافة القليل من الصابون السائل لها.

- العمل بشكل دائري على فرك الدهون بشكل تدريجي حتى تتم إزالة الدهون العالقة بالزجاج.

- تكرر نفس الخطوة السابقة على نحو 10 دقائق مستمرة ليعود زجاج البوتجاز نظيفًا كما كان.

وصفة لتنظيف زجاج البوتجاز بالليمون

يمكن استخدام الليمون لتنظيف زجاج البوتجاز، من أفضل الوصفات التي يمكن استعمالها لإزالة الدهون المتراكمة على زجاج البوتجاز، والذي يسهل عملية استخدامه في كل مرة، وتسهل تنظيف زجاج البوتجاز وسطح الفرن الاستانلس، وذلك راجع إلى فعاليته واحتواءه على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا والجراثيم، إلى جانب دوره في تلميع سطح زجاج البوتجاز.

طريقة تحضير وصفة الليمون لتنظيف البوتجاز

- يمكن إضافة كوب من عصير الليمون في زجاجة نظيفة تمامًا، يفضل أن تكون مزودة ببخاخة.

- رش الليمون على سطح زجاج البوتجاز من بقايا الطعام العالقة به، باستخدام منشفة جافة.

- يساعد الليمون في إزالة الدهون العالقة في سطح زجاج البوتجاز باستخدام جوانتي يدوي مخصص للتنظيف.

- رش الليمون على الزجاج وفركه جيدًا للوصول إلى جميع الجوانب.

- يترك الليمون على سطح زجاج البوتجاز نحو 15 دقيقة.

- يمسح السائل بواسطة منشفة قطنية ناعمة.

- احرصي على تجفيف السطح باسفنجة ناشفة.