وكيل «صحة كفر الشيخ» يبحث سُبل التعاون مع التأمين الصحي

زارّ الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، حيث التقى بالدكتور ياسر شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الطرفين، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني بمديرية الشوؤن الصحية، والدكتور محمد عسكر، مدير الشؤون الطبية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتورة يمنى عبد القوي، مدير التموين الطبي بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

بحث آليات تبادل الخدمات بين مستشفيات التأمين الصحي

وتناول اللقاء بحث آليات تبادل الخدمات بين مستشفيات التأمين الصحي ومديرية الشوؤن الصحية، مع التركيز على ملف الإحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع مستشفيات التأمين الصحي لتوفير زمن الانتقال للمرضى لتلقي الخدمة الطبية، خاصةً فيما يتعلق بالأطفال الذين لهم أولوية في التأمين الصحي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أهمية كتابة تقرير حالة واضح ودقيق يتضمن التشخيص، والتفاصيل، والخدمة المطلوبة، والخطة العلاجية، وذلك لتسهيل عملية استقبال ومتابعة الحالة لدى الهيئة.

تفعيل التعاقد مرة أخرى بين التأمين الصحي والوحدات الصحية

كما ناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، سُبل زيادة عدد مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في الأماكن التابعة للمديرية بمحافظة كفر الشيخ، خاصةً في الوحدات والمستشفيات، كما تطرق أيضاً إلى تفعيل التعاقد مرة أخرى بين التأمين الصحي والوحدات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أهمية إثراء وزيادة ثقافة ووعي المجتمع في كفر الشيخ، لتشجيع استخدام الكروت التعريفية للاستخدام الطبي، ورفع الوعي بأهمية التأمين الطبي لكافة المواطنين، لافتاً أنّ كل تحركات وبرتوكولات التعاون تهدف جميعها إلى خدمة المواطنين محدودي الدخل وجعلهم أولوية.