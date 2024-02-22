محافظ كفر الشيخ: إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطوبس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إعدام 200 كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مصابة بـ«تسمم صديدي» بإحدى مجازر مركز مطوبس، بعد الكشف على اللحوم داخل المجزر، وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المُشكلة، وتم الإعدام حسب الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية

وشدّد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بنطاق المحافظة، لضبط حركة البيع والشراء.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.