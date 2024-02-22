رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ كفر الشيخ: إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطوبس

كتب:

مصطفى عنز
11:58 م | الخميس 22 فبراير 2024
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إعدام 200 كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مصابة بـ«تسمم صديدي» بإحدى مجازر مركز مطوبس، بعد الكشف على اللحوم داخل المجزر، وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المُشكلة، وتم الإعدام حسب الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية

وشدّد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بنطاق المحافظة، لضبط حركة البيع والشراء.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

اقرأ المزيد:

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة كفر الشيخ

«تضامن كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية للمٌقبلين على الزواج في قلين ضمن برنامج «مودة»

رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يتفقد انتظام الدراسة في «مجمع قونة»

«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدا جديدا في مركز سيدي سالم غدا
بقلم مصطفى عنز