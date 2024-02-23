إجراء قرعة الدورة الرمضانية بقرية قشطوخ في المنوفية

أجريت قرعة الدورة الرمضانية بقرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء أمس، بحضور عبدالستار صبري نجم المنتخب المصري السابق، ومعتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق.

بدأت مراسم القرعة، بإعلان الإعلامية ريهام حمدي، مقدمة الحفل، تفاصيل الدورة الرمضانية، مشيرة إلى أنها تضم 32 فريقًا، وستنطلق منافساتها 8 مارس المقبل.

إيرادات الدورة تذهب إلى فلسطين

وقال المهندس محمد عياد أحد المساهمين، إنّ الدورة ستتضمن جوائز قيمة للفائزين، إذ يحصل البطل على كأس البطولة، وكرة ذهبية لأحسن لاعب وجائزة أفضل لاعب أخلاق والقفاز الذهبي لأفضل حارس، مؤكدًا أن جميع إيرادات تلك الدورة سيتبرع بها لأهالي غزة.

دعم المواهب الشابة

من جهته، قال عبدالستار صبري، إنه وافق على تدريب منتخب مصر 2009 بالأمس، وذلك من أجل دعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى أنه حضر قرعة دورة قرية قشطوخ الرمضانية، من أجل اكتشاف المواهب.

وحرص معتز إينو على تقديم الشكر لجماهير القرية، بعد استقبالهم بحفاوة كبيرة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للمشاركة في مثل هذه الفاعليات لحث الأطفال والشباب على تنمية مهاراتهم.