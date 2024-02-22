فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بكفر الشيخ للصيانة اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 9 مناطق في مركزي دسوق وبيلا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمركزين.

فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بكفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة دسوق، وهي «شارع المحلج - شارع المدارس - الكشلة - موقف الأتوبيس القديم - أرض مفتاح - فم الصعيدي»، من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الرابعة من صباح نفس اليوم، ولمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بمعرفة هندسة كهرباء دسوق.

وأضاف البيان، أنّه سيتم أيضاً فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، وهي: «منطقة التحرير الجديد - منطقة قصر ثقافة بيلا - منطقة حي علوانة»، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج الثقافة الجديدة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.