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عضو الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا: ياسر عرفات تصدى للعنصرية والاضطهاد في بلدنا

كتب:

هاجر عمر
04:23 م | الإثنين 08 يناير 2024
محمد شونارا عضو الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا

محمد شونارا عضو الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا

قال محمد شونارا، عضو الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، إن معاناة شعب جمهورية جنوب أفريقيا من مختلف أنواع الاضطهاد والعنصرية على يد الاستعمار على مدار 350 عاما، تجعلنا أكثر تفهما لما يمر به أهالي غزة خلال العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

الرئيس الراحل ياسر عرفات قدم كل أشكال الدعم لشعب جنوب أفريقيا

وأضاف «شونارا» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قدم الدعم كل أشكال الدعم لجنوب إفريقيا للتخلص من العنصرية والاضطهاد.

جنوب أفريقيا تسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني

وتابع عضو الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا تسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الشعوب الأفريقية تتفهم معاناتهم جيدا.

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