تحذير من طقس الساعات المقبلة.. اعرف خريطة سقوط الأمطار اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة في بعض المحافظات خلال الساعات القادمة بنسبة تصل إلى 40%. وتحذر من تشكل الشبورة المائية الكثيفة التي قد تحجب الرؤية الأفقية أحيانًا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وعن فرص سقوط الأمطار اليوم أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر ، أسوان، المنيا» وذلك بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة من اليوم.

كما تشهد المحافظات نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة إذ بلغت أقصى سرعة لها في محافظات «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة»، وسجلت 32 كيلو متر مربع في الساعة، فيما سجلت في القاهرة الكبرى 30 كيلو متر في الساعة.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية

وتشهد المحافظات تكون الغيوم الجزئية مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة لمدة 5 ساعات وذلك بداية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحا، مع تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم