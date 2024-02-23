وزير الخارجية الأمريكي: قمة العشرين فرصة للتعاون مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين، فرصة مناسبة للتعاون مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن العالم أقوى وأكثر ازدهارًا بالعمل معًا لمعالجة قضايانا المشتركة، وفقًا لما نشره بلينكن عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس».

ما هي قمة مجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين هي منتدي للتعاون الاقتصادي، والمالي بين دول، وجهات، ومنظمات دولية، تجتمع سنويا في إحدي الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل مجموعة العشرين 85% من الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، حيث تلعب الدول الأعضاء في المجموعة دورًا محوريًا، في الاقتصاد، والتجارة العالمية