احرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر لزيادة الرزق.. ماذا قال الرسول؟

الكثير من الأدعية لزيادة الرزق رددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر اليوم الجمعة الموافق 13 شعبان أي أول الأيام البيض، إذ إنّه يجلب الفرج، ويفتح أبواب الرزق، ويقضي الحوائج، ويكون مستجابًا بأمر الله، كما يمكن ترديد دعاء قبل الفجر للأولاد، فضلًا عن دعاء بعد صلاة الفجر.

وإن كنت باحثًا عن الرزق، فاحرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر، إذ تنشر «الوطن» الدعاء المستجاب قبل صلاة الفجر، بالإضافة إلى أسرع دعاء للرزق، في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات في كل مكان.

احرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر

واحرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر لجلب الرزق «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك»، والذي يعرف بأنّه أسرع دعاء للرزق، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف «من يتوكل على الله حق توكله لرزقه الله كما يرزق الطير.. تغدو خماصًا وتعود بطانًا».

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ما هو الدعاء المستجاب قبل صلاة الفجر؟

ويتضمن دعاء ما قبل الفجر للرزق «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدًا فقربه.. وإن كان قريبًا فيسره.. وإن كان قليلا فكثره.. وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

دعاء قبل الفجر للفرج

وفيما يخص دعاء قبل صلاة الفجر للفرج فردد الآن «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى.. وألن لي القلوب كما ألنت الحديد لداوود.. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي.. اللهم اهدني ويسر الهدى لي.. وانصرني على من بغى علي فإنّهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تقلبها كيف شئت فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

دعاء قبل الفجر بدقائق

ردد دعاء قبل الفجر بدقائق «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

دعاء قبل الفجر للأولاد

ويعد دعاء قبل الفجر للأولاد من الأدعية المستجابة وأبرزها «اللهم اهدى أبنائي لما تحب وترضى.. اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا، وعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاقين ولا عاصين ولا خاطئين وأعني على تربيتهم وبرهم.. اللهم علق قلوبهم بطاعتك وبالمساجد واجعلهم ممن رغب وتوجه إليك.. اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ومبلغين عن رسولك ودعاة في سبيلك.. واجعلهم في حفظك وكنفك وسترك من كل شيطان وجان وأنس وحاسد ومن كل شر إنك على كل شئ قدير».

دعاء الرسول قبل صلاة الفجر

وكشف الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان سابق، إنّ دعاء الرسول قبل وبعد صلاة الفجر كان «القنوت» إذ كان يقول «اللهم إهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا اللهم فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. إنك تقضي ولا يقضى عليك.. إنّه لا يذل من واليت.. ولا يعز من عاديت.. تباركت ربنا وتعاليت».