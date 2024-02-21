دعاء تيسير الزواج.. ردده النبي موسى

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما هو دعاء تيسير الزواج؟ مؤكدا أنه يجب على الشخص الراغب في ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ويطلب من الله أن يرزقه أو يرزقها بالزوج أو الزوجة الصالحة.

وأضاف الدكتور محمد كمال في بث مباشر له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دعاء تيسير الزواج، كما ورد عن سيدنا موسى عليه السلام كان يقول: «رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير»، وورد في القرآن الكريم، قول: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

دعاء تيسير الزواج

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس الفتوى الأسبق في دار الإفتاء، إن الانسان له أن يدعو لنفسه بما يريد ومنها دعاء تيسير الزواج فيقول: «اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجا يخافك يا رب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم».

وأضاف الأطرش، أن من بين أدعية تسهيل الزواج: «اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي، أسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي واحصن فرجي وطهر قلبي اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله».