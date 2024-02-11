دعاء الرزق والفرج.. ردده دائما قبل صلاة الفجر

دعاء الرزق والفرج هو واحدا من الأدعية التي تهم فئة واسعة من المواطنين، ومع بداية شهر شعبان، زاد حرص المواطنين على الاستعانة بهذا الدعاء في هذه الأيام المباركة آملين من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها إجابة لسؤالهم ويرزقهم الله ويفرج عنهم، وفي السطور التالية توضح «الوطن» عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء الرزق والفرج

وعن دعاء الرزق والفرج قال ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على العباد الحرص على الإكثار من الدعاء خلال أيام شهر شعبان، لما في هذا الشهر من بركة وخير.

ولفت إلى أن دعاء الرزق والفرج يُمكن أن يردده المواطن في أي وقت وليس عليه أن يلتزم بوقت معين، سواء موعد محدد في اليوم أو وقت بعينه في السنة، وفي الإطار ذاته عليه أن يتحرى ساعات وأيام الإجابة ويخلص خلالها على الدعاء بما يرغب.

دعاء الرزق والفرج المستجاب

وأكد أن دعاء الرزق والفرج من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة حتى يلتزم بها المسلم، فعند الدعاء يمكن للعبد أن يستعمل أي صيغة تخطر على باله ويحادث ربه في الدعاء بالطريقة التي يحب على أن يكون مخلصا في دعاءه.

وأشار أن هناك بعض الصيغ المستحب أن يستعملها المواطن في دعاء الرزق والفرج منها على سبيل المثال:

- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

- يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.