رحمة خالد أول إعلامية من ذوي الهمم: أعلن تأييدي للرئيس السيسي في الانتخابات

أعلنت رحمة خالد، أول إعلامية من ذوي الهمم، وتعمل مذيعة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024، وموعدها.

رحمة خالد، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها بمختلف محافظات مصر، والتي حققت نجاحات عديدة يشهد بها الجميع، كما دعم ذوي الهمم وقادرون باختلاف، من خلال التنوع في المبادرات الرئاسية والحكومية، في سبيل الوقوف بجانبهم، بعد تهميشهم لفترات طويلة.

«رحمة»: الرئيس السيسي بمثابة أب لنا

وأضافت الإعلامية بفضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة أب وأخ لها، ولأخواتها من ذوي الهمم، يساعدهم في العديد من المناسبات، لذلك تطالبه بالترشح، كما أعلنت دعمها الكامل له: «أعلن دعمي الكامل أنا وأفراد أسرتي للرئيس السيسي، وسأذهب غدًا إن شاء الله لتحرير تأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة».

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تبدأ أيام الاقتراع للمصريين بالخارج لمدة 3 أيام، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر المصريين في الداخل.