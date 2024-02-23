وفاء عامر تروج لدورها في مسلسل جودر

روجت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لدورها في مسلسل جودر المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشرت وفاء عامر البوستر الدعائي لشخصيتها وظهرت وهي ترتدي ملابس بدوية معلقة: «انتظروني في جودر».

مسلسل جودر

ويضم مسلسل جودر عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال ،ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.