وفاء عامر تروج لدورها في مسلسل جودر
كتب:
ياسمين محمود
06:12 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
وفاء عامر
روجت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لدورها في مسلسل جودر المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.
ونشرت وفاء عامر البوستر الدعائي لشخصيتها وظهرت وهي ترتدي ملابس بدوية معلقة: «انتظروني في جودر».
مسلسل جودر
ويضم مسلسل جودر عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال ،ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.