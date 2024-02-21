رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاء عامر: الجمهور سيستمتع بمشاهدة مسلسل حق عرب في شهر رمضان

كتب:

عمرو هلال
10:45 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الفنانة وفاء عامر

الفنانة وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن مسلسل حق عرب يضم نخبة من نجوم الفن على مستوى مصر، مشرة إلى أنها تعد الجمهور بمشاهدة ممتعة لعمل عظيم يضم نجوما رائعين وإنتاج جيد يليق بالجمهور المصري.

فريق عمل مسلسل حق عرب

ووجهت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، الشكر لكل عناصر المسلسل من فنانين ومخرج ومؤلف العمل، موضحة أن هذا المسلسل يضم كوكبة من النجوم، من بينهم الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا وأحمد عبدالله وميدو ماهر ومجموعة من النجوم المميزين، مشددة على أنها متيمة بطاقم عمل المسلسل.

الموسم الرمضاني 2024 ليس كبير وبه ثقل

وأوضحت «عامر»، أنه من الصعب المشاركة في دورين خلال موسم رمضاني واحد، ولكن في موسم رمضاني سابق شاركت بـ3 أعمال درامية، مؤكدة أن عدد المسلسلات في الموسم الرمضاني 2024 ليس كبيرا ولكن به «ثقل» وبه نجوم كبار، وهذا الموسم يشهد عودة من المخرجين الكبار.

اقرأ المزيد:

وفاء عامر تكشف عن سرّ مشاركتها في «حق عرب»: المخرج إسماعيل فاروق هو السبب

وفاء عامر: أدعم القيادة السياسية في أي قرار يتعلق بحماية الأمن القومي

بينهم وفاء عامر ورياض الخولي.. نجوم بأوجه متعددة في رمضان 2024

وفاء عامر تكشف تفاصيل دورها في «جبل الحريم»: لا يوجد رجال بالفيلم
بقلم عمرو هلال