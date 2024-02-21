وفاء عامر: الجمهور سيستمتع بمشاهدة مسلسل حق عرب في شهر رمضان

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن مسلسل حق عرب يضم نخبة من نجوم الفن على مستوى مصر، مشرة إلى أنها تعد الجمهور بمشاهدة ممتعة لعمل عظيم يضم نجوما رائعين وإنتاج جيد يليق بالجمهور المصري.

فريق عمل مسلسل حق عرب

ووجهت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، الشكر لكل عناصر المسلسل من فنانين ومخرج ومؤلف العمل، موضحة أن هذا المسلسل يضم كوكبة من النجوم، من بينهم الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا وأحمد عبدالله وميدو ماهر ومجموعة من النجوم المميزين، مشددة على أنها متيمة بطاقم عمل المسلسل.

الموسم الرمضاني 2024 ليس كبير وبه ثقل

وأوضحت «عامر»، أنه من الصعب المشاركة في دورين خلال موسم رمضاني واحد، ولكن في موسم رمضاني سابق شاركت بـ3 أعمال درامية، مؤكدة أن عدد المسلسلات في الموسم الرمضاني 2024 ليس كبيرا ولكن به «ثقل» وبه نجوم كبار، وهذا الموسم يشهد عودة من المخرجين الكبار.