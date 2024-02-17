وفاء عامر تكشف عن سرّ مشاركتها في «حق عرب»: المخرج إسماعيل فاروق هو السبب

أكّدت الفنانة وفاء عامر، أنها تشجعت للمشاركة في مسلسل «حق عرب» بفضل الأسماء المشاركة في هذا العمل، معبرةً عن تقديرها للفنان أحمد العوضي، أحد الشخصيات الأساسية في هذا العمل.

وفاء عامر تُشيد بأحمد العوضي

أوضحت «عامر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العوضي قريب جدًا من الجمهور شكلًا ومضمونًا، متابعةً: «كمشاهد أشعر وكأن العوضي واحد من الجمهور، قريب مننا».

وأضافت: «المخرج إسماعيل فاروق من أهم الأسباب التي تسببت في جعلي أشارك في هذا العمل، أيتن عامر قالت لي إنه مخرج كبير جدًا، بالإضافة إلى شركة سينرجي التي تتميز بأن كل أعمالها مميزة، والأستاذ الكبير رياض الخولي، والممثلة دينا فؤاد ودنيا المصري، كل هذه أسباب جعلتني أقبل بالمشاركة في حق عرب».

وتابعت: أن المسلسل به إثارة وتحدي وقوة، وفي أول حلقتين كان يتحدث عن أحداث منذ 30 عامًا، أما بعد الحلقة الثانية فنصل إلى الوقت الحالي الذي نعيش فيه».