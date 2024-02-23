حسن عيد يعلن مسابقة عن مسلسل محارب.. قيمتها 12 ألف جنيه

أعلن الفنان حسن عيد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن مسابقة للمسلسل الرمضاني محارب بقيمة مادية تصل ل12 ألف جنيه.

ونشر حسن عيد صورته بصحبة فنان وفنانة دون إظهار ملامحهم، وعلق قائلا: «الفنان والفنانة اللي معي في الصورة من مسلسل محارب رمضان 2024 على قنوات المتحدة، بطولة حسن الراد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج الحاج أحمد السبكي، اللي هيعرفهم سيحصل على 12 ألف جنيه ويفطر معانا في التصوير».

وأضاف «عيد»: «ملحوظة سيتم عمل قرعة ومن خلال السحب سيتم تحديد الفائز مع عرض أول حلقة من المسلسل».

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.