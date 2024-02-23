إعلان حالة الطوارئ في البحر الأحمر بعد سقوط أمطار غزيرة

شهدت مدينة الغردقة سقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ورياح شديدة ضربت عدد من مدن البحر الأحمر وأجواء غير مستقرة، في حين أعلنت أجهزة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.

إعلان الطوارئ بالبحر الأحمر

واعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية تزامنا مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفرقة والتى قد تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن الجنوب.

تحذير من الأحوال الجوية

وشهدت الطرق السريعة الشبورة المائية صباحا، وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر السائقين علي الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة وإتباع إرشادات المرور والالتزام بالتعليمات والسرعات المقررة وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق المبللة.

حركة مواني البحر الأحمر

ولم تتأثر حركة الأنشطة البحرية التقلبات في الأحوال الجوية ولم تصدر هيئة مواني البحر الأحمر اي بيان عن تأثر حركة مواني البحر الأحمر التغيرات في التقلبات الجوية