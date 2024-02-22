محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان في الغردقة اليوم

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم، معرض أهلًا رمضان بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، ويضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 25%، يرافقه شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان

ومن جهته، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ افتتاح معرض أهلًا رمضان بالغردقة، يهدف إلى خفيف الأعباء عن كاهل الأسر قبل حلول لشهر رمضان الكريم.

معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

وأضاف أنّ معرض أهلا رمضان، يضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ونسبة خصومات تصل إلى 25%، بالتنسيق مع عدد من التجار والسلاسل التجارية تحت إشراف ومتابعة مستمرة من مديرية التموين بالبحر الأحمر والغرفة التجارية.

السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ومن جهته، أشار شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إلى أن معارض أهلًا رمضان بالبحر الأحمر، تضم كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، تكفي طوال شهر رمضان بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين.