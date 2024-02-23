شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم بالبنك المركزي المصري 33.58 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري: 33.58 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري: 33.37 جنيه للبيع، و33.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة ببنك مصر: 33.58 جنيه للبيع، و33.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية: 33.69 جنيه للبيع، و33.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة: 33.70 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.