سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك
كتب:
سعيد رمضان
06:05 ص | السبت 17 فبراير 2024
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارا في عدد كبير من البنوك اليوم السبت 17 فبراير 2024، وترصد «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 32.98 جنيه للشراء، وسجل 33.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي
سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، وسجل 33.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء ، وسجل 33.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، وسجل 33.34 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.
سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، و سجل 33.34 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي
سجل سعر اليورو اليوم 33.14 جنية للشراء، وسجل 33.22 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.