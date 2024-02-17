سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارا في عدد كبير من البنوك اليوم السبت 17 فبراير 2024، وترصد «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 32.98 جنيه للشراء، وسجل 33.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، وسجل 33.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء ، وسجل 33.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، وسجل 33.34 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، و سجل 33.34 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.14 جنية للشراء، وسجل 33.22 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.