سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك.. كم سجل اليوم؟

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك، حالة من الاستقرار، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 33.24 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 33.32 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 33.24 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم الثلاثاء، 33.24 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 33.35 جنيه للبيع، و33.19 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء، بـ33.35 جنيه للبيع، و33.19 جنيه للشراء.