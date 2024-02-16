استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم، في البنك المركزي المصري 33.23 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 33.23 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، 33.11 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة، 33.15 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة، 33.33 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة، بـ33.37 جنيه للبيع، و33.08 جنيه للشراء.