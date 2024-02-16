رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر اليورو اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:18 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
اليورو - صورة تعبيرية

اليورو - صورة تعبيرية

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم، في البنك المركزي المصري 33.23 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 33.23 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، 33.11 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة، 33.15 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة، 33.33 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة، بـ33.37 جنيه للبيع، و33.08 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك.. كم سجل اليوم؟

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 10-2-2024 في البنوك

تراجع ملحوظ في سعر اليورو بالسوق الموازية اليوم 9-2-2024
بقلم محمد سعيد الشماع