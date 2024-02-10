سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقراراً ملحوظاً، في عدد كبير من البنوك، اليوم السبت.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجّل سعر اليورو اليوم 33.17 جنيه للشراء، وسجل 33.33 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.06 جنيه للشراء، وسجل 33.28 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.03 جنيه للشراء، وسجل 33.28 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.14 جنيه للشراء، وسجل 33.39 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو اليوم 33.14 جنيه للشراء، وسجل 33.39 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سجّل سعر اليورو اليوم 33.28 جنيه للشراء، وسجل 33.39 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.