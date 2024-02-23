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«تضامن كفر الشيخ»: 5 مراكز لتدريب الشباب على الحرف اليدوية

كتب:

مصطفى عنز
10:14 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ

الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تشجيع المشروعات الإنتاجية للنهوض بمستوى المعيشة، من خلال وضع خطة مستقبلية لتحسين وتطوير العمل بمراكز التكوين المهني بالمحافظة لزيادة الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

5 مراكز تكوين مهني

وقالت «جلالة» إنّه يوجد على مستوى محافظة كفر الشيخ، 5 مراكز تكوين مهني في «سيدي سالم، وفوه، وكفر الشيخ، والحامول، وبيلا»، لافتةً إلى أنّ الهدف الأساسي من المراكز، تدريب الشباب على الحرف اليدوية، مشيدةً بجودة المنتجات في مراكز التكوين خاصةً الأثاث المنزلي، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.

أقسام مراكز التكوين المهني

وأوضحت أنّ أقسام مراكز التكوين المهني تشمل «نجارة، وخياطة، وتريكو، ولحام، ونقش، ودهان، وكهرباء، وسيارات»، ويجري تدريب الذكور على هذه الأقسام، وبالنسبة للإنتاج يتم عمل مقايسات للعملاء خاصة في ورش النجارة وتتمثل في «أثاث منزلي، وحجرات نوم، وسفرة، وأنتريهات، وصالونات، وحجرات أطفال، ومطابخ»، وكل أنواع الأثاث، ويكون بالتقسيط دون فوائد حسب إمكانيات العميل.

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بقلم مصطفى عنز