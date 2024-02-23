انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» بكفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ لعام 2024، اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 16 مرشحا على شُعب «الكهرباء، والميكانيكا، والمدني»، بالإضافة إلى الشُعب المجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».

بدء عملية التصويت في الانتخابات

وبدأت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث استقبلت النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشكلات تعيق إدلاء المهندسين بأصواتهم في الانتخابات التي ينتظر أنّ تسفر عن انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجلس النقابة الفرعية.

القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات

ووفقاً لما أعلنته اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، كالتالي:

المرشحون في شعبة الكهرباء

1- محمد محمود ربيع حجاج.

2- سالم إسماعيل إسماعيل علي.

3- الشاذلي مصطفى محمد سعد.

4- محمود حسن حسن سالم.

5- وائل محمد صبحي أبو شعيشع.

6- ماجد محمود عبد الحميد أبو العزم.

7- علاء الدين عبد العزيز أبو اليزيد كمون.

المرشحون في شعبة الميكانيكا

1- حلمي حسن حلمي فايد.

2- سويلم وفا عبد اللطيف علي شرشير.

3- كريم السيد مسعد أحمد.

4- سعد عبد الله محمد الشاذلي.

أسماء مرشحي شُعبة المدني

1- أحمد بدر الدين عاطف قطب موسى.

2- ريم السعيد السيد إبراهيم سليم.

3- فتحي صلاح عبد الجليل العساسي.

المرشحون في شعب الغزل والنسيج والكيميائية والنووية والتعدين والبترول والفلزات «مجمعة»

1- السيد عيد اللطيف عبد الحميد سليمان.

2- نجيب عبد الله عبد الله يونس.

انتخابات التجديد النصفي كل عامين

يذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.