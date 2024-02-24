اليوم آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «مضيف جوي» في «مصر للطيران»

تنتهي اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري 2024، الشركة القابضة للطيران من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

6 شروط المطلوبة لتعيين ذوي الخبرة بوظائف مصر للطيران 2024

وحددت الشركة القابضة لـ مصر للطيران 6 شروط مطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من ذوي الخبرة كالتالي:

- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

- يمكن التقديم للذكور والإناث.

- أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

5 شروط مطلوبة لوظائف مصر للطيران للجدد دون خبرة 2024

وأعلنت الشركة عن 5 شروط مطلوب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر، بدون خبرة كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالبت الشركة القابضة للطيران، المتقدمين لشغل الوظائف بإحضار المستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.