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اليوم آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «مضيف جوي» في «مصر للطيران»

كتب:

سلامة عامر
07:11 ص | السبت 24 فبراير 2024
مصر للطيران - أرشيفية

مصر للطيران - أرشيفية

تنتهي اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري 2024، الشركة القابضة للطيران من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

6 شروط المطلوبة لتعيين ذوي الخبرة بوظائف مصر للطيران 2024

وحددت الشركة القابضة لـ مصر للطيران 6 شروط مطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من ذوي الخبرة كالتالي:

- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

- يمكن التقديم للذكور والإناث.

- أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

5 شروط مطلوبة لوظائف مصر للطيران للجدد دون خبرة 2024

وأعلنت الشركة عن 5 شروط مطلوب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر، بدون خبرة كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالبت الشركة القابضة للطيران، المتقدمين لشغل الوظائف بإحضار المستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.