اليوم آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «مضيف جوي» في «مصر للطيران»
كتب:
سلامة عامر
07:11 ص | السبت 24 فبراير 2024
مصر للطيران - أرشيفية
تنتهي اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري 2024، الشركة القابضة للطيران من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.
6 شروط المطلوبة لتعيين ذوي الخبرة بوظائف مصر للطيران 2024
وحددت الشركة القابضة لـ مصر للطيران 6 شروط مطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من ذوي الخبرة كالتالي:
- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.
- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.
- يمكن التقديم للذكور والإناث.
- أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.
- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.
- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.
5 شروط مطلوبة لوظائف مصر للطيران للجدد دون خبرة 2024
وأعلنت الشركة عن 5 شروط مطلوب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر، بدون خبرة كالتالي:
- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.
- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.
- التقديم للذكور والإناث.
- الوزن يتناسب مع الطول.
- اجتياز الاختبارات المقررة.
المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024
وطالبت الشركة القابضة للطيران، المتقدمين لشغل الوظائف بإحضار المستندات التالية:
- صورة المؤهل الدراسي.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.
- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.
- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.