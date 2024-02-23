قبل مواجهة الأهلي اليوم.. 7 معلومات عن فريق ميدياما الغاني

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة النادي الأهلي وفريق ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد بابا يارا في غانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

معلومات عن فريق ميدياما الغاني

اختتم النادي الأهلي، مرانه الأخير في غانا، بالأمس، استعدادا لخوض المباراة المهمة أمام الفريق الغاني، لتأكيد صدراته لمجموعته، ووضع قدما في الدور المقبل من البطولة، لذا نستعرض أبرز المعلومات عن فريق ميدياما:

- تأسس نادي ميدياما عام 2008.

- شهد عام 2010 الظهور الأول في دوري الدرجة الأولي الغاني.

- لُقب ميدياما بمنجم الذهب بسبب تبعية النادي لإحدى شركات التعدين في غانا.

- يعتمد ميدياما الغاني على لاعبين ناشئين وصغار في السن، إذ تتراوح أعمار الفريق بين 17 و26 عاما.

- توج بلقب الدوري الغاني مرة واحدة في تاريخه موسم 2022-2023.

- شارك الفريق في كأس الكونفدرالية عام 2016، ورغم فوزه لم يتخط دور المجموعات، رغم الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في دور التمهيدي المكرر.

- يشارك في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما

تضم قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزة علاء.

خط الهجوم: حسين الشحات، وكريم فؤاد، وأنتوني موديست، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ووسام أبوعلي.

الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد هاني، وأكرم توفيق، وياسر إبراهيم، ومعتز محمد، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور، ومصطفى أبو الخير، وعمرو السولية، ومحمد مجدي، وكريم نيدفيد.