موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا

يهتم عشاق الساحة المستديرة وجمهور النادي الأهلي بمعرفة موعد مباراة الأهلى وميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها، حيث يخوض الأهلي تدريبات ما قبل المباراة.

موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني

وتُقام مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة مع نادي شباب بلوزداد الجزائري ونادي يانج أفريكانز التنزاني ونادي ميدياما الغاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 بشكل حصري، كما تنقل كل مباريات البطولة.

وتردد قناة beIN Sports: هو 11054، ومعدل الترميز: 27500.

مشوار الأهلي في دورى أبطال أفريقيا

ويسعى الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى تحقيق اللقب الـ12 من البطولة في النسخة الحالية، حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.