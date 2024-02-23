تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. الضاني بـ415 جنيها

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 23-2-2024 تراجعا كبيرا، عقب تراجع أسعار الدولار، بعد قرارات الحكومة بالموافقة على إدخال استثمارات مباشرة مما يسهم في توفير تدفقات دولارية في خزانة الدولة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم في الأسواق

- بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني نحو 415 جنيهًا بتراجع بلغ 15 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس.

- سجل متوسط سعر اللحم البتلو اليوم نحو 408 جنيهات، بتراجع 9 جنيهات للكيلو.

- وصل سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 331 جنيهًا بتراجع سجل 7 جنيهات.

- سعر كيلو لحم البتلو بعظم بلغ نحو 366 جنيهًا بتراجع نحو 8 جنيهات في الكيلو.

سعر كيلو لحم الكندوز الصغير

- سجل سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو 368 جنيهًا ليسجل تراجع بقيمة 7 جنيهات.

- سعر كيلو لحم الضاني بعظم نحو 368 جنيهًا لتبلغ قيمة التراجع نحو 12 جنيهًا.