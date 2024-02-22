أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 22-2-2024.. مستقرة نسبيا

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 22-2-2024، استقرارًا نسبيًا في الأسواق، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 380 و450 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الضأن 380 جنيها.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 300 و370 جنيها.

سعر اللحم الضأن

- بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 300 إلى 380 جنيها.

سعر اللحم البلدي

- سجل اليوم سعر اللحم البلدي ما بين 400 إلى 450 جنيها للكيلو حسب كل منطقة.

سعر اللحم الجملي

- سجل اللحم الجملي 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

سعر الكبدة

- يتراوح سعر الكبدة بين 340 و370 جنيها للكيلو.

سعر اللحم المفروم

- سجل سعر اللحم المفروم العادي 340 ليصل إلى 370 جنيها للكيلو.

سعر اللحم البتلو

- يتراوح سعر اللحم البتلو بين 380 و 450 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سجل سعر كيلو اللحوم الريش الضأن 380 إلى 420 جنيها.

- بلغ سعر اللحم المفروم البلدي 240 جنيها إلى 300 للكيلو.

- سجل سعر السجق البلدي 300 جنيه للكيلو.

- بلغ سعر السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر اللحم البرازيلى البقري بين 210 و250 جنيها للكيلو.

- وصل سعر اللحوم الهندي إلى 190 جنيها للمفروم.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 230 جنيها.