الاحتلال الإسرائيلي عن السنوار: لا يريد التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي

سلط يوفال بيتون، أحد القادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على وضع يحيى السنوار، القيادي بالفصائل الفلسطينية في غزة ورأيه في قضية المحتجزين.

السنوار يضع قضية إطلاق سراح الأسرى جانبا

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية تصريحات تلفزيونية، لأحد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا، ادعى خلالها أنّ السنوار يضع حاليا إطلاق سراح الأسرى جانبا.

وأوضح يوفال بيتون، أن السنوار لديه وجهة نظر عالمية، مشيرًا أن الغرض من عملية طوفان الأقصى هو إطلاق سراح الأسرى وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال الإسرائيلي وأنه لم يكن يتوقع نجاح عملية طوفان الأقصى بهذا الشكل.

وأضاف أنه يعتقد أن السنوار انسحب طوعا، ولا يريد التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، وليس لديه مصلحة في الوقت الحالي في عقد صفقة، وأنه يضع إطلاق سراح الأسرى جانباً، في حين أن قضية مشاركة فلسطين في الحكومة هي الأولى في ترتيب الأولويات لديه.

جدير بالذكر أن الصحف العبرية زعمت إصابة يحيي السنوار أحد قادة الفصائل الفلسطينية بالتهاب رئوي مزمن، وأنه يتلقى العلاج داخل الأنفاق الموجودة أسفل قطاع غزة.