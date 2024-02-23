طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار بنسبة 40% وتحذير من ظاهرة لمدة 6 أيام

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، تكونّ غيوم جزئية على مدار اليوم، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي سجلت أقصى سرعة لها بنحو 32 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلًا، ليسود طقس مائل إلى البرودة في مختلف أنحاء المحافظة في الصباح الباكر.

طقس الإسكندرية اليوم

وفيما يتعلق بحالة طقس الإسكندرية اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة إلى فرص سقوط أمطار تصل إلى نسبة 40% على فترات متفاوتة من اليوم.

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى تعرض محافظة الإسكندرية بداية من اليوم، إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتستمر لمدة 6 أيام، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر في أثناء القيادة.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في نطاق المحافظة، وذلك تحسبًا لحدوث تغييرات في مفاجئة في حالة الطقس، مشددًا على تطهير الشناشن وبلوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.