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تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
11:49 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
أثناء تحصين المواشي

أثناء تحصين المواشي

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تحصين المواشي ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، للتأكد من تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها ورفع مستوى معيشة الفلاح، انطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في هذا الشأن.

تحصين 200 ألف رأس ماشية

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم الانتهاء من تحصين 200 ألف و463 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، بنسبة تجاوزت 98%، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة والتوعية الإرشادية بأهمية تحصين المواشي وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وضرورة التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

تنظيم الحملات بشكل دوري

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع إدارات الطب البيطري لتقديم الدعم اللوجستي للفرق الطبية المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف منها، مثمناً الدور الرائد لوزارة الزراعة في تنظيم تلك الحملات القومية والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة.

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