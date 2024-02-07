«بيطري المنوفية»: التلقيح الصناعي للمواشي يساعد على زيادة اللحوم والألبان

قال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن التلقيح الصناعي بدأ ينتشر خلال الآونة الأخيرة في الوحدات البيطرية لوجود الكثير من الفوائد للمواشي، بينها زيادة اللحوم والألبان على المدى البعيد.

كفاءة التلقيح الصناعي

وتابع مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات لـ«الوطن»، أن كفاءة التلقيح الصناعي عالية الجودة تصل إلى 80% للمواشي التي تستجيب للتلقيح، وبالتالي تسرع من عملية الولادة، والنسبة الباقية يتولاها الأطباء البيطريين من خلال التلقيح مرة أخرى للمواشي واختيار الوقت المناسب.

إرشاد وتوعية الفلاحين

وأضاف «حماد»، أن إدارة الإرشاد البيطري توجه الفلاحين من خلال عقد ندوات توعية بأفضلية التلقيح الصناعي في زيادة إنتاج اللحوم والألبان وبيان الطرق السليمة والوقت المناسب أثناء تلقيح المواشي، مشيرًا إلى أن المزارعين يستجيبون للحفاظ على الثروة الحيوانية التي يملكونها.