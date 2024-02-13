«بيطري المنوفية»: حملات لرعاية المواشي بأسعار رمزية

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن هناك عدة خدمات توفرها مديرية الطب البيطري للحفاظ على الحيوانات بطريقة سليمة وصحية وحمايتها من الأمراض التي تصيبها على مدار العام.

الرعاية الخدمية

وأكد «حماد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الرعاية الخدمية توجد في 142 وحدة بيطرية على مستوى المحافظة والتي تهدف إلى علاج المواشي من الأمراض التي تصيبها، بالإضافة معالجة الطفيليات التي تصيب الحيوانات بأسعار مخفضة.

وتابع «حماد»، أن هناك حملات دورية على الحيوانات في جميع قرى المحافظة للوقاية من أمراض الحيوانات مثل الجلد العقدي وطاعون الماعز وذلك بأسعار رمزية، مشيرا أن المديرية تسعى دائما إلى انتهاج الوقاية للحيوانات قبل تعرضها للأمراض .