«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية في قرية الجلالة غدا

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنّ مديرية الصحة تنظم قافلة طبية في قرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج للمرضى في التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنّ القافلة الطبية تستهدف المناطق النائية في القرى والنجوع الصحراوية، في إطار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

حملات ومبادرات طبية لخدمة المواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أنّ جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى ومتطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات خاصة الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

التخصصات الطبية بالقافلة

وأوضح أن القافلة الطبية ستنفذ يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير الجاري، تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها «الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحى»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، فضلا عن عقد ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.