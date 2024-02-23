70 فرصة عمل للشباب.. شروط وظائف شركة مطاحن الدلتا بدمياط

أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا في دمياط، حاجتها إلى عدد من الوظائف في مختلف التخصصات، مشيرة في بيان إلى توفير أكثر من 70 فرصة عمل للشباب، كما حددت الأوراق المطلوبة للتقديم.

وظائف شركة مطاحن شرق الدلتا

ووفقًا لبيان الشركة، جاءت الوظائف المطلوبة كالآتي:

- 11 أخصائي إنتاج، 9 في مطحن السنانية، و2 في مطحن السادات، من الحاصلين على بكالوريوس زراعة.

- 1 مهندس كهرباء بمطحن السنانية من الحاصلين على بكالوريوس هندسة كهرباء قوى.

- 1 مهندس ميكانيكا بمطحن السنانية من الحاصلين على بكالوريوس هندسة قوى ميكانيكية.

- 3 أخصائيي معمل بمطحن السنانية من الحاصلين على بكالوريوس زراعة أو علوم.

- 13 فني ميكانيكا 8 في مطحن السنانية و5 في مطحن السادات من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط ميكانيكا.

- 9 فنيي كهرباء 7 في مطحن السنانية و2 مطحن السادات من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط كهرباء.

- 1 فني إلكترونيات بمطحن السنانية من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط إلكترونيات.

- 3 كُتّاب1 بإدارة المنطقة، و2 بمستودعات المنطقة من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب.

- 29 عاملًا، 15 في مطحن السنانية، و14 في مطحن السادات من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي أو محو أمية.

آخر موعد للتقديم في وظائف شركة مطاحن شرق الدلتا

ويتوجه الشخص إلى منطقة دمياط في طريق السيالة، من أجل تقديم الطلبات في الوقت الحالي، باسم السيد المهندس مدير عام منطقة دمياط، على أنّ يكون آخر موعد للتقديم 2 مارس المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي

- صورة من الرقم القومي

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية

- صورة من شهادة الميلاد