تفاصيل وظائف شركة المياه 2024.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 طبقا لاحتياجات الشركة من العمالة بنظام العقود السنوية.

نوعية الوظائف المطلوبة لشركة المياه 2024

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية نوعية الوظائف المطلوبة، وهي كالتالي:

الوظائف التخصصية «المؤهلات العليا»

- مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس صيانه كهربية

- أخصائى سلامة وصحة مهنية

- كيميائي مياه

الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

- حرفي تشغيل - كهربائي - ميكانيكي - سباك

- سائق - جنايني

وظائف الخدمات المعاونة

- معاون خدمة

- حارس «ذكور فقط»

- عتال «ذكور فقط»

طريقة التقديم لوظائف شركة المياه 2024

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه يمكن التقدم إلى الوظائف عن طريق موقع الشركة من هنا، وذلك اعتبارا من غد السبت، ابتداء من الساعة الـ9 صباحا وحتى الخميس 29 فبراير الجاري، في تمام الساعه الـ12 ظهرا، وذلك وفقا للشروط الموضحة بالإعلان.

الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد لوظائف شركة المياه 2024

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أنه يتم الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام لاحقا عن مواعيد الاختبارات، لافتا إلى أنه لن يُلتفت لأي طلبات خارج النطاق الجغرافي المحدد بالإعلان على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية قبل صدرور الإعلان، ولن تقبل أي طلبات تخالف الاشتراطات العامة للإعلان.