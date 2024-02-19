التحالف الوطني يدشن مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة في الفيوم خلال رمضان

نظمت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني، احتفالية تدشين مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بمحافظة الفيوم.

أوضح التحالف، في بيان، أنّ ذلك يأتي بالتعاون مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية.

أشار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الاحتفالية شهدت توقيع المؤسسة عقود تشغيل المطابخ المستوفاة لكل الشروط مع المؤسسات والجمعيات الشريكة، إضافة لتكريم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وأعضاء لجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة، وكذلك منح شهادات إتمام برنامج تنمية وبناء القدرات للطهاة المرشحين للعمل فى المطابخ.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا للتوجيهات الرئاسية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.