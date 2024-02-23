إقبال ملحوظ على لجان انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» بكفر الشيخ

شهدت الساعات الأولى من انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا ملحوظًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في الانتخابات التي تجري على عدد من الشُّعب الهندسية وفي النقابات الفرعية كافة على مستوى الجمهورية.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين بكفر الشيخ

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على مقاعد مجالس شُّعب «الكهرباء، والميكانيكا، والمدني»، بالإضافة إلى الشُّعب المُجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات»، حيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

16 مرشحاً لـ«المهندسين» في كفر الشيخ

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ 16 مهندساً مقسمين إلى 7 مرشحين عن شُّعبة «الكهرباء»، و4 مرشحين عن شُّعبة «الميكانيكا»، و3 مرشحين عن شُّعبة «المدني» و2 مرشحين عن الشُّعب المُجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».